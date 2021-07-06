Суд продолжит рассмотрение дела Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе в виде личного обязательства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Она является бессрочной" , - сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства.

На заседании во вторник суд также допросил еще одного свидетеля обвинения.

Следующее заседание назначено на 13 июля. На нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения. Суду осталось допросить еще двух свидетелей обвинения, после чего он сможет перейти к допросу свидетелей защиты.

Дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.