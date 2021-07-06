В Одессе обрушился дом

В центре Одессы обрушилось двухэтажное здание. Дом рухнул на припаркованные автомобили. Погибших и пострадавших нет, сообщает Корреспондент.

"Сегодня в 12:06 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской. По прибытию первых подразделений было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки здания упали на парковку и частично повредили два легковых транспортных средства. Их владельцев устанавливают. В ведомстве добавили, что есть угроза дальнейшего разрушения здания.