Авторынок Европы возвращается к "докарантинным" продажам. Что берут?

Несколько десятков брендов, в числе которых Smart, Seat, Tesla, MG, Hyundai, Kia, Lamborghini, Honda, Mini, BMW, Land Rover, Lexus и Audi, сообщили о трехзначном увеличении процента продаж по сравнению с результатами годичной давности, сообщает Auto.Ria.

Большинство представленных в Европе автомобильных брендов сообщило о значительном увеличении продаж в мае, что позволило европейскому рынку в целом взлететь более чем на 70%. По сообщению аналитического бюро JATO Dynamics, резкий прирост произошел по сравнению с катастрофическим спадом в мае 2020 года, когда из-за ограничений, вызванных пандемией, были закрыты многие дилерские центры и простаивали автозаводы, — притом, не только в Европе.

Сильнее прочих брендов на европейских рынках «выстрелил» Smart: продажи сити-каров увеличились на 256 процентов! Да, пересчет «по головам» дает не такой внушительный результат: в мае дилеры Smart продали всего 3398 авто, — но и это здорово по сравнению с результатом годичной давности (955 машин в мае 2020-го). Неплохо справилась с задачей Tesla: продажи выросли на 219 процентов благодаря высокому спросу на новый Model 3 (8824 авто против 2776 годом раньше).

Aston Martin подскочил на 206% за счет оживленных продаж кроссовера DBX (193 против 63 единиц), Seat вырос на 168 процентов при помощи кроссоверов Arona и Tarraco (45 619 авто против 17 046). Выкупленный китайцами MG благодаря полностью электрическому универсалу MG5 прибавил на 162 процента (500 продаж вместо 191), а Honda выросла на 130% за счет хэтчбека Jazz (6485 автомобилей против 2819 в мае 2020-го).

Впрочем, лидеры рынка «в индивидуальном зачете» показывают высокие результаты даже в одиночку, без помощи собратьев по бренду. Например, Volkswagen Golf стал в мае самым востребованным автомобилем Европы (третий раз подряд!) с результатом в 23 190 автомобилей, проданных за месяц. Ближайшим преследователем «Гольфа» оказался Renault Clio, а замкнул тройку европейских лидеров мая Fiat 500 (признаться, внезапно).

Примечательно, что все автомобили в топ-20 по итогам мая увеличили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А ближайшей к верхушке рейтинга легковушкой, продажи которой хоть немного упали, стал Ford Focus, опустившийся на 50 строку (6777 проданных авто, -12% по сравнению с маем 2020-го).

Топ-20 самых продаваемых авто мая в Европе

Volkswagen Golf: 23 190 машин (+77%) Renault Clio: 19 703 (+23%) Fiat 500: 18 353 (+161%) Volkswagen T-Roc: 18 261 (+87%) Toyota Yaris: 17 644 (+111%) Peugeot 2008: 16 391 (+94%) Volkswagen Tiguan: 16 350 (+58%) Peugeot 208: 15 944 (+44%) Opel Corsa: 15 748 (+67%) Skoda Octavia: 15 610 (+80%) Dacia Sandero: 15,026 (+41%) Citroen C3: 14 527 (+67%) Ford Puma: 14 338 (+159%) Peugeot 3008: 14 215 (+102%) Volkswagen Polo: 14 201 (+74%) Renault Captur: 13 849 (+38%) Hyundai Tucson: 13 425 (+199%) Toyota Corolla: 12 311 (+97%) Volkswagen T-Cross: 12 286 (+90%) Volvo XC40: 12 140 (+167%)

По сумме продаж в течение пяти месяцев 2021 года «царем горы» тоже оказался Golf с результатом 99 255 автомобилей: он обогнал предыдущего лидера по Европе — Peugeot 208, который, несмотря на рост в 45%, все же отстал от «Гольфа» на 3670 недопроданных авто.

В пятерку лидеров за этот период также вошли Toyota Yaris (92 559 проданный автомобиль, +66% по сравнению с 5 месяцами 2020-го), Peugeot 2008 (88 041 авто, +143%) и Renault Clio (87 558 экземпляров, +7,2 процента). Ford Focus, по итогам 5 месяцев потерявший 31% продаж в Европе (44 633 авто), все же обошел VW Passat (44 139 сделок) и занял 33 строку рейтинга.