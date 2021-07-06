Необходимые добавки для здорового сердца

Сердце - трудолюбивый орган, который работает безостановочно всю нашу жизнь. Это центр сердечно-сосудистой системы. Сердце качает кровь, транспортируя артериями кислород и необходимые вещества к органам и тканям. Как уберечь сердце, чтобы оно дольше оставалось здоровым, сообщает Econet.

Экстракт чеснока

Экстракт уменьшает воспаление, работает как антиоксидант, бережет гибкость артерий, снижает холестерин и давление. Добавка уменьшает отложение бляшек и кальция, которые ухудшают кровоток.

Коэнзим Q10

Имея противовоспалительные и антиоксидантные свойства, коэнзим Q10 дает энергию сердечным клеткам и оберегает их от негативного воздействия свободных радикалов. С годами способность организма синтезировать CoQ10 снижается, и добавки просто необходимы.

Рыбий жир

Добавка может снизит холестерин и вероятность смерти от кардиопатологий. Хотите получить пользу от рыбьего жира? Употребляйте рыбу с высокой концентрацией омега-3 пару раз в неделю.

Магний (Mg)

Дефицит этого минерала вызывает аритмию, спазмы сосудов, гипертонию, стенокардию и тромбообразование. Имеется связь между низким показателем Mg и отложениями кальция в артериях (причина атеросклероза). Mg работает как блокатор кальциевых каналов, расслабляет сосуды и доставку крови и кислорода к сердцу.

Пробиотики

Пробиотики снижают общий холестерин, снимая прочие факторы риска (воспаление). Кроме того, эти полезные бактерии незначительно снижают давление