Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Такое решение было принято Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Ассоциацией пляжного футбола нашей страны (АПФУ), сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание Tribuna, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался с игроками и обещал им призовые за выход в финальную часть мирового первенства.

Наша национальная команда заняла второе место в отборочной группе, выиграв два матча и проиграв один. В четвертьфинале плей-офф Украина в невероятном по накалу поединке одолела Швейцарию со счетом 6:5 и обеспечила себе путевку на чемпионат.

Сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место в европейской квалификации. Источник: Facebook АПФУ

По итогам отбора наша сборная заняла второе место в европейской части квалификации. В полуфинале плей-офф украинцы одолели действующих чемпионов мира – португальцев – со счетом 1:0, а в финале уступили испанцам (2:5). Наша национальная команда попала на ЧМ впервые за 8 лет.

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании в финале отбора. Источник: Facebook АПФУ

В турнире примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной части соревнования запланирована на 8 июля в Цюрихе.