В Чехии зафиксировали взрыв на заводе биотоплива

В Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. Пострадали четыре человека, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что случай произошел в городе Ловосице в Устецком крае на территории завода, который принадлежит компании Preol.

Перед взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана.

Фото: twitter.com/HzsUlk

Один из пострадавших получил тяжелые травмы и доставлен вертолетом спасательных служб в медучреждение.

Уточняется, что утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.