В Чехии зафиксировали взрыв на заводе биотоплива
В Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. Пострадали четыре человека, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что случай произошел в городе Ловосице в Устецком крае на территории завода, который принадлежит компании Preol.
Перед взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана.
Один из пострадавших получил тяжелые травмы и доставлен вертолетом спасательных служб в медучреждение.
Уточняется, что утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.