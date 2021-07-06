МИД РФ об инциденте с Defender: Великобритания "потакает" Украине

При повторении инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море Россия может нанести удар. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Вести.

По словам Рябкова, РФ может принять решение о применении силы к "нарушителю государственной границы" .

"Готовы дать отпор любому авантюристу. Но предупреждаем, что лучше все же оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки", – заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Великобритания пошла на провокацию, потому что привыкла "потакать" Украине. По его словам, США и другие страны НАТО поступают так же. В пример замглавы МИД России привел учения Sea Breeze-2021.