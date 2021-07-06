"Балканский поток": сколько может потерять Украина

После запуска “Балканского потока” с 1 января 2021-го Украина потеряла 25 млрд кубометров транзита. В будущем украинский маршрут будет рассматриваться как резервный трубопровод на случай ремонтов, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, сооружение перемычки между Сербией и Венгрией и возможное дальнейшее продление “Балканского потока” в Австрию еще не отрезает нас от транзита полностью, но существенно его сокращает.

“О потере 25 млрд кубометров свидетельствует соответствующий контракт, который был подписан между “Газпромом” и “Нафтогазом”. На первый год транзита было указано 65 млрд кубометров, а на последующие – 40 млрд. Почему так сократилось количество? Потому что Украину обошли. Безусловно, это не отрезает нас от транзита.

Но украинский маршрут будет рассматриваться как резервный трубопровод на случай ремонтов, выходов из строя, непредвиденных обстоятельств на южном или северном маршрутах. Плюс остается еще 20-25 млрд кубометров, которые выгоднее будет и после 2024 года поставлять через Украину”, – сказал Рябцев.

Он подчеркивает, что обход украинской ГТС с юга не вызвал сопротивление у представителей власти, хотя от этих проектов можем потерять даже больше, чем от “Северного потока-2”.

“Как ни странно, никто не призывал ввести санкции против строителей “Балканского потока”, не организовывал специальных групп в “Нафтогазе” чтобы сопротивляться достройке и проводить соответствующие переговоры. Хотя “Балканский поток” является продолжением “Турецкого потока” и прямой альтернативой украинскому транзитному маршруту”, – добавил специалист.

Напомним, Сербия огласила о завершении строительства трубопровода-перемычки с Венгрией, который будет продолжением “Балканского потока”. По этому трубопроводу в Венгрию будет поступать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться 1 октября.