Ingenuity совершил самый длинный полет на Марсе (видео)

Вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, успешно завершил девятый полет над поверхностью планеты. Он стал самым сложным за все время работы аппарата в космосе, сообщает Обозреватель.

В этот раз роботизированный дрон-разведчик Ingenuity отметился самым продолжительным полетом с момента пребывания на красной планете. Об этом говорилось в сообщении лаборатории реактивного движения NASA в Twitter﻿.

"Марсианский вертолет раздвигает границы Красной планеты. Аппарат завершил девятый и наиболее сложный до нынешнего момента полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 м/с" , - уточняется в сообщении.

Как отметило космическое агентство, Ingenuity продержался над поверхностью планеты 166,4 секунды, что является самым продолжительным результатом с момента его пребывания на Марсе. Во время полета дрон преодолел расстояние более чем на 600 метров со скоростью 5 м/с.

Вертолет будет изучать те районы, куда не сможет добраться марсоход, и поможет создать трехмерные карты поверхности планеты. Источник: Скриншот

Также вертолет сделал несколько снимков, в том числе собственной тени на поверхности планеты.

Прошлый, восьмой по счете полет состоялся 21 июня. Аппарат перемещается с одного места на другое, чтобы проверить функционирование своей навигационной системы.