Ученые заявили, что количество антител не определяет необходимость вакцинации

Ученые призывают переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться вне зависимости от титра антител, сообщает Интерфакс.

"Перенесенный вирус дает какую-то защиту, но не абсолютную. Вакцинироваться поверх легкого течения коронавируса было бы полезно", - сообщил на вебинаре Новой лиги университетов вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Михаил Гельфанд.

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в свою очередь объяснил рекомендацию разницей в качестве иммунитета от болезни и после вакцинации.

"При заболевании иммунитет определяет вирусную частицу по разным признакам, часть из них частица может менять, поэтому иммунный ответ может оказаться недостаточно эффективным. Вакцины же спроектированы, чтобы демонстрировать антиген ровно там, где вирусной частице сложно измениться", - сказал он.

Кроме того, ученые высказались об отсутствии необходимости проверять антитела к COVID-19 перед вакцинацией.

"С точки зрения популяционных исследований антител, у нас нет достаточных данных, чтобы сказать: вот это (значение) - хорошо для защиты, а это - плохо. Плюс у нас множество тестов: я не знаю, можно ли их сравнить, как их сравнивать и доступны ли людям тесты на нейтрализующие антитела (такие тесты гораздо более информативны, чем обычные тесты на антитела)", - сказал директор Института междисциплинарных медицинских исследований (ИММИ) Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

По данным ученых, иммуногенность вакцин против коронавируса может снижаться в отношении новых штаммов, но их эффективность при этом остается достаточно высокой.

"Эффективность вакцины - это не про количество антител, а про то, сколько она предотвращает заболеваний. Скажем, эффективность 90% значит, что из 100 вакцинировавшихся людей заболели бы всего-навсего 10", - пояснил Базыкин.

При этом не исключено, что в будущем вирус может мутировать до состояния, позволяющего ему "ускользать" от иммунного ответа человека. Тогда разработчикам придется ежегодно обновлять состав вакцин, как это происходит с прививками от гриппа.