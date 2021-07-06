Украина сократила добычу газа

Украина в течение первых шести месяцев 2021 добыла 9,75 млрд куб м природного газа, на 4% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с 2019 добыча сократилась на 7%. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины", сообщает ExPro.

Наибольшее сокращение добычи наблюдается у государственных компаний – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Так, "Укргаздобыча" в первом полугодии 2021 года сократила добычу газа на 5,3% – до 6,8 млрд куб. м. "Укрнафта" сократила добычу на 7,3% – до 542 млн куб. м.

Вместе с тем, "Черноморнефтегаз", наоборот, увеличил объемы добычи в данный период почти на 9% – до 5 млн куб. м.

В то же время добыча частных компаний стабилизировалась по результатам работы в первом полугодии 2021 года на уровне 2,42 млрд куб. м.

При этом в предыдущие месяцы добыча частными компаниями также была ниже, чем в прошлом году. Однако частные добытчики активно наращивают добычу в последние месяцы.

В том числе в июне Украина добыла 1,6 млрд кубометров природного газа, на 2,6% меньше, чем в прошлом году.