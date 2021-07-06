Кулеба призвал Россию освободить украинского журналиста Есипенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество присоединиться к Украине в требовании от России освободить украинского журналиста, корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко, незаконно задержанного во временно оккупированном Крыму, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина решительно осуждает незаконное задержание и пытки Россией журналиста "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Владислава Есипенко во временно оккупированном Крыму. Атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены. Поскольку сегодня начинается "суд", присоединяйтесь к нам в требовании от Москвы освободить Есипенко", - написал Кулеба на своей странице в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 10 марта во временно оккупированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины Владислав Есипенко. Внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. 6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути.