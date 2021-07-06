Эксперты рассказали о положительном воздействии шелковицы на организм

Ученые заявляют, что шелковица насыщена полезными для организма антиоксидантами, витаминами и минералами. Продукт – отличное профилактическое средство от офтальмологических заболеваний, сообщает Men's Life.

Кроме того, употребление шелковицы уменьшает количество холестерина и улучшает функционирование пищеварительной системы.

В шелковице содержится ниацин. Вещество способствует продуцированию инсулина. Плоды полезны для беременных, так как снижают риск появления патологий во время внутриутробного развития ребенка.

При употреблении продукта важно соблюдать умеренность. Если съесть много черной шелковицы, может наблюдаться слабительный эффект. Белые плоды в большом количестве могут вызывать запоры.

Хранить ягоды в холодильнике следует не более 3-х дней. После этого срока шелковица потеряет свои положительные свойства.

Полезные ягоды, овощи и фрукты без преувеличения можно считать природной аптечкой. Кроме положительного влияния на организм они улучшают внешний вид и помогают держать вес под контролем.