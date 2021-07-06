Эстония сообщила о росте заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения и труда Танел Кийк заявил, что в Эстонии после 14-недельного снижения распространения коронавируса вновь растет заболеваемость, сообщает Интерфакс.

"Мы можем четко сказать, что картина COVID-19 в настоящее время меняется, тенденция к снижению прекратилась, и теперь мы все должны работать над восстановлением этой тенденции" , - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

Так, число новых случаев заражения коронавирусом, которое последовательно снижалось с середины марта, на прошлой неделе выросло в недельном сравнении. С 28 июня по 4 июля было выявлено 224 новых случая заражения - на 37% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 163 человек.

По словам Кийка, это вызвано путешествиями, активными встречами людей, инфицированные стали нарушать режим самоизоляции.

При этом "дельта-штамм стал доминирующим в Эстонии" , признал министр.

Он отметил, что "в жестких ограничениях пока нужды нет" и призвал отдыхать в Эстонии и близлежащих странах, а также активнее вакцинироваться "при первой возможности".

Чтобы добиться желаемой цели 70-процентного охвата вакцинирования необходимо еще ввести уколы 190 тыс. человек из численности населения в 1,3 млн человек.