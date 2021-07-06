На стройку Кременчугского моста плывет арсенал тяжелой техники

Из Турции в Украину отправилась техника, которая будет использоваться при возведении нового моста через реку Днепр в городе Кременчуг. Доставка осуществляется Черным морем, сообщает УНИАН.

В частности, в Кременчуг будут доставлены баржи, плавсредства, буксиры, кран на барже грузоподъемностью до 165 тонн, гусеничные и самоходные краны, погрузчики, бульдозер, грейдер, бетоносмесители, экскаватор, бурильная установка.

С помощью этих механизмов турецкая компания Doğuş Grubu будет возводить вантовый мост, который будет иметь два пилона и 4 полосы движения (по две в каждом направлении). Общая длина сооружений составит более 3 км. Новый мост будет строиться параллельно старому.

Мост будет сообщаться с автодорогой Н-08 Днепр-Мариуполь на правом берегу Днепра. В районе Литературного переулка будет построена транспортная развязка. На левом берегу мост будет сообщаться с нынешней уличной сетью Кременчуга, в частности начало строительства будет сообщаться с ул. Большая Набережная. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Работы проходят в рамках Национальной программы восстановления мостов, которая является частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Завершить возведение моста планируется к 2025 году.