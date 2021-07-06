Российский газ в обход Украины может стоить ЕС дороже – эксперт

Транспортировка российского газа в Венгрию в обход Украины – не имеет экономической целесообразности. Венгрия действительно заявляла свой интерес получать газ из России не через Украину, а через новосозданный коридор из “Турецкого потока” в Болгарию и Сербию, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

"Логистическое плечо несколько длиннее, по сравнению с украинским маршрутом. Достаточно странно, почему Венгрии будет более выгодно получать газ из Сербии, чем на украинской границе. Ведь вместо одной транзитной страны, она будет миновать целую череду транзитных стран, каждая из которых на каждом отрезке берет свой тариф.

В то же время мы знаем, что у россиян цены на газ не всегда отвечают рынку, есть в этом некая политическая составляющая. Не исключаю, что здесь также возможен такой сценарий, чтобы показать жизнеспособность и хоть какую-то экономическую привлекательность этого маршрута" , – сказал Ницович.

Он подчеркивает, что Венгрия не является крупным потребителем газа. По его словам, основной российский интерес – это Италия. Сейчас Россия своей инфраструктурой не дотягивается до Италии, потому пытается собрать максимум потребителей с тем, что есть.

"До 2024 года у нас есть законтрактованные объемы, которые “Газпром” обязуется покупать. Потому пока вопросы транзита южным коридором нас не особо касаются. Но конечно, это повлияет на те объемы, которые будут прокачиваться украинской ГТС после 2024-го. Это некая составляющая системы уравнений, куда входит также “Северный поток-2” и в целом будущее российского газа в Европе" , – сказал Ницович.

Напомним, Сербия отчиталась о завершении строительства трубопровода-перемычки, который станет продолжением “Балканского потока” в Венгрии. По этому трубопроводу с 1 октября в Венгрию должен поступать российский газ в обход Украины.