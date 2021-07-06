Все средства, получаемые на текущий счет включаются в доход ФЛП-единщика

ГУ ГНС в Хмельницкой области информирует, что согласно п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Налогового кодекса доходом плательщика единого налога для физического лица - предпринимателя является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 ст. 292 Кодекса, сообщает ЛигаБизнес.

При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и неподвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.

Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг). Для плательщика единого налога третьей группы, который является плательщиком налога на добавленную стоимость, датой получения дохода является дата списания кредиторской задолженности, по которой прошел срок исковой давности.

Доход определяется на основании данных учета, который ведется в соответствии со ст. 296 Кодекса. В соответствии с п. 296.1 физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками НДС, ведут учет в произвольной форме путем помесячного отображения полученных доходов.

Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога третьей группы, которые являются плательщиками НДС, ведут учет в произвольной форме путем помесячного отображения доходов и расходов. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде.

Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Абзацем первым п. 5 разд. І Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов установлено, что клиенты имеют право открывать счета в любых банках Украины в соответствии с собственным выбором для обеспечения своей хозяйственной/предпринимательской/инвестиционной/независимой профессиональной деятельности/деятельности, которая не связана с предпринимательской, и собственных потребностей.

Таким образом, в доход физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога включаются все средства, которые получаются плательщиком единого налога на текущий счет, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности.