Здравствуй, солнце! Прогноз погоды в Украине на 7 июля

В Украину возвращается солнце! И хотя погода будет все же облачной, но это не помешает температуре не опускаться ниже 26°С днем.﻿ Но, тем не менее, грозы и дожди на местах будут продолжаться.

Итак, в среду, 7 июля, наиболее жаркая погода днем будет, как ни странно, на самом крайнем западе нашей страны – Закарпатье. Там температура воздуха прогреется днем до 27-30°С, ночью же опустится до 15-17°С. В целом же, на западе, как и в центре, ожидается 27-30°С днем и 15-19°С ночью. В северных областях прогноз обещает 28-30°С днем и 15-18°С ночью. На востоке, юге и в Крыму днем ожидается 26-29°С и 16-20°С ночью.

Дожди остаются только на востоке, на юге Украины и в Крыму. Наиболее ветрено будет на юге – там ожидаются шквалы от 14 до 25 км/час. При этом, наиболее тихим будет Крым – там прогнозируется не более 4 км/час в течении дня. В центре и на востоке ожидается максимальный ветер 11-18 км/час, на западе – от 7 до 11 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 7 июля в южных и восточных областях будут грозы. Днем, в отдельных районах – град (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, ожидается температура от 20 до 29°С в течении дня, ветер 11-24 км/час и, возможно, небольшой дождь.