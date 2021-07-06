Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета (Обновлено)

Сотрудников и посетителей Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим анонимным сообщением о его минировании, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако жизнь и здоровье людей остаются приоритетом" , - написал Бондаренко.

Обновлено. В здании Киевского городского совета взрывчатку не обнаружено. Работу постоянных комиссий КМДА восстановлено.

Об этом заявил﻿ заместитель главы КМДА и секретарь горсовета Владимир Бондаренко.