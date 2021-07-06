Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета: требуют полбиткона

Сотрудников и посетителей Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим анонимным сообщением о его минировании, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.