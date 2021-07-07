В Украине стартовала акция "Автомобиль года 2022"

Акция "АвтоГода" стартовала в Украине 2022 ". Она отметила уже 20-летний юбилей и в этом году выходит на новый уровень, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказывает пресс-служба﻿ акции. Основной целью является популяризация и представление общественности и экспертам новых автомобилей от официальных импортеров, поэтому изменения ориентированы на максимальный охват автомобилей-участников, привлечение экспертов и активную позицию общественности.

Отныне в акции автоматически участвуют все автомобили, которые были представлены на территории нашей страны, и попали в продажу официально в период с 25 ноября 2020 по 25 ноября 2021 года. Это значит, что в этом году около 100 автомобилей-претендентов будут бороться за победу в различных номинациях.

Условия отбора также претерпели изменения. Теперь среди автомобилей, претендующих на две главные номинации "Легковой автомобиль года" и "Кроссовер/SUV года", будут бороться только новые поколения моделей. То есть автомобили, которые получили незначительные или косметических изменений, не имеют возможности бороться за победу в абсолютных номинациях.

Однако довольно часто во время таких обновлений автомобили получают ряд интересных конструктивных решений. В частности, новые типы силовых установок, гибридные или плагин-гибридные. Эти новинки будут соревноваться за звание лучших в отдельных дополнительных и специальных номинациях.

В соответствии с тенденциями в номинации были внесены важные изменения. Автомобильный рынок все больше склоняется к машинам форм-фактора кроссоверов и SUV. Так тройка самых продаваемых моделей новых авто месяц за месяцем удерживают кроссоверы, поэтому и расширение номинаций именно для таких авто выглядит логичным и закономерным. Поэтому в "АвтоГода 2022" появились номинации "Кроссовер/SUV премиум сегмента", "Електрокросовер/SUV", "Плагин-гибридный кроссовер/SUV".

Итак, главные и дополнительные номинации акции 2022 выглядят следующим образом:

Главные и дополнительные номинации акции 2022. Источник: autoroku.ua

Успех отдельных компаний и определенных моделей именно в пределах нашего рынка – это тяжелый труд украинских офисов. Поэтому, чтобы отметить успехи и усилия этих людей, созданы такие бизнес номинации как "Прорыв года" (отмечает бренд, получивший наибольшую долю рынка) и "Лидер продаж" (получает компания по наиболее продаваемую модель на рынке). Данные для определения победителей этих номинаций мы получаем с бизнес-аналитического сайта cars-stats.com.ua.

Еще один важный сегмент рынка – коммерческие автомобили. В этом году этот сегмент будет выделен в отдельное голосование в номинациях "Пикап", "Компактный фургон" и "Фургон". Выбирать лидеров будет только экспертное жюри, которое имеет соответствующий опыт и компетенцию именно в области коммерческих автомобилей.

Знакомьтесь с участниками акции 2022 на сайте, в Facebook и YouTube. Голосование общественности начнется 6 декабря 2021. Определение победителей в феврале 2022 года.