Российский сериал "Не родись красивой" запретили в Украине

Популярный российский сериал "Не родись красивой" (2005-2006) попал под запрет для демонстрации и распространения на территории Украины. В черном списке также оказались и другие известные фильмы и сериалы, сообщает Обозреватель.

Соответствующее решение в первом чтении приняло Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино). Признаны недействительными государственные удостоверения на право демонстрировать фильмы и телесериалы: "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013), "Счастливого пути!" (Россия, 2008), "Офицерские жены" (Украина, 2015), "Ищите маму" (Россия, 2012), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005), "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007).

Сериал "Не родись красивой" попал в черный список. Источник: msfiction.ru

Согласно информации на сайте Госкино, данные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования из-за участия в них лиц, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди них актриса Юлия Глебова, певц Денис Клявер, актер Константин Кабанов и Роман Курцин.

"Не родись красивой" – российский комедийно-мелодраматический телесериал производства кинокомпании "Амедиа", который показывали с 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года на телеканале СТС. Адаптация колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea.

Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой. Источник: msfiction.ru

Отметим, что в скором времени в Украине выйдет похожий сериал "Моя улюблена Страшко". По сюжету главная героиня устраивается ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Она оказывается в мире красивых и богатых, однако чувствует себя в нем некомфортно.