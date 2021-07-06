В Индии тысячи человек получили фейковую вакцину
В Индии под видом вакцины от коронавируса вводили людям физраствор. Жертвами такой "вакцинации" стали тысячи людей, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что в схеме с продажей фейковой вакцины были замешаны медицинские работники. По словам представителя полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в городе и его окрестностях было проведено как минимум 12 кампаний по фейковой вакцинации.
"Они использовали физраствор и делали инъекции. В каждом пункте фейковой вакцинации они делали это", - отметил он.
По данным полиции, около 2 500 человек получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме 28 000 долларов.
"Мы арестовали врачей. Они использовали клинику, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы", - добавил Тхакур.
На сегодня 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступном сговоре и по другим обвинениям.