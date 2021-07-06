В Киеве продолжаются "минирования": злоумышленники "взялись" за ТРЦ

Правоохранители проверяют информацию о минировании трех торговых центрах Киева, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гулливер" , — заявили в полиции.

Напомним, во вторник, 6 июля, поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленник требует выкуп в размере половины биткоина.