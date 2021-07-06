Порошенко подал в суд на Зеленского и организацию Бигуса

Бывший президент Петр Порошенко решил подать в суд на нынешнего главу государства Владимира Зеленского и﻿ организацию, которая обнародовала так называемые "пленки Медведчука", сообщает УНИАН.

Об этом заявив адвокат Порошенко Игорь Головань.

Защита экс-президента утверждает, что к "пленкам" якобы причастен Офис президента. Адвокаты также заявляют, что видео с "пленками Медведчука" направлено исключительно против Порошенко.

Журналиста Дениса Бигуса у Порошенко обвинили в том, что он обнародовал смонтированные аудиозаписи с якобы неправильным хронометражем. Защита Порошенко требует от журналистов обнародовать все записи "пленок Медведчука", которых, утверждают адвокаты, "значительно больше 36 часов".

"Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к Президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде" , - написал Головань.

На такое решение адвокатов Порошенко отреагировал сам Бигус. На своей странице в Facebook он отметил отсутствие юридической стороны в заявлениях команды экс-президента.

Отдельно он пояснил, что его общественная организация "Том 14" не владеет записями или пленками, их владельцем является непосредственно журналист Денис Бигус.

"Насколько мне, как руководителю общественной организации, известно, все записи, имеющиеся у меня, как физического лица, изложены в ютубе согласно обещанию Бигуса Д.С (это тоже я)" , - добавил журналист.

Он также посоветовал адвокатам обратиться в СБУ и "попросить какие-то записи у них".