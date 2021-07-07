В Украине водители не могут получить пластиковые права

Сервисные центры МВД, которые занимаются выдачей украинским автовладельцам техпаспортов и водительских удостоверений, приостанавливают предоставление этих услуг из-за отсутствия пластиковых бланков. Как хорошо известно водителям, водительские удостоверения нового образца изготавливают в виде небольшой пластиковой карты из поликарбоната, на которой сохранена необходимая информация о владельце. Именно дефицит таких бланков вызвал ситуацию, когда водители будут вынуждены платить штраф не по своей вине, сообщает Обозреватель.

О том, что из-за нехватки пластиковых бланков остановлено выдачу техпаспортов и водительских удостоверений, сообщили сервисные центры МВД во многих регионах – Харьковской﻿, Запорожской﻿, Житомирской﻿ и других областях.

Объявление на сайте сервисного центра в Житомире. Источник: zhi.hsc.gov.ua/

Объявление на сайте сервисного центра в Запорожье. Источник: http://zpr.hsc.gov.ua/

Объявление на сайте сервисного центра в Харькове. Источник: http://zpr.hsc.gov.ua/

Даже Региональный сервисный центр МВД в Киеве предупредил﻿, что "возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации / перерегистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя". Причиной этого называют задержку в поставке бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат" Украина ", который является монопольным производителем пластиковых карт для национальных водительских удостоверений.

объявления Регионального сервисного центра МВД в Киеве. Источник: http://kyiv.hsc.gov.ua/

В то же время в этом году Верховная Рада увеличила штраф за отсутствие водительских прав или езду с недействительным удостоверением в 8 раз. Таким образом, из-за того, что водитель не имеет возможности вовремя заменить водительское удостоверение, может поплатиться по вине "Украина" штрафом в 3400 гривен.

ВР увеличила штраф за отсутствие водительских прав или езду с недействительным удостоверением в 8 раз. Источник: скриншот telegraf

Напомним, в Украине изменили правила получения водительских прав. К теоретической части экзамена добавили новые вопросы. В то же время многие студенты начали массово проваливать экзамен, потому что в билетах появились вопросы из разных категорий.