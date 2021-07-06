Раде рекомендуют изменить процедуру банкротства на время карантина

В Украине планируют изменить процедуру банкротства на период карантина. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №4220 авторства президента Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.

Глава государства инициировал изменения в Кодекс о процедурах банкротства, поскольку из-за карантина затягиваются производства по делам о банкротстве.

Временно, на период действия карантина, собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции.

Документ уточняет порядок продления судом сроков:

проведения предварительного заседания суда по делам о банкротстве;

обращения в рамках производства о признании недействительными сделок, совершенных должником;

действия моратория на удовлетворение требований кредиторов;

объявления о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона;

выполнения плана санации или реструктуризации долгов;

распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации и погашения долгов должника.

Парламентарии подали ко второму чтению законопроекта 15 поправок, из которых предлагается учесть три, а остальные - отклонить.

"Комитет рекомендует Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом" , - сказано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале июня.

Автор: Юлия Струк