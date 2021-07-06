Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию войск РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Во время трехсторонних переговоров в Вильнюсе Зеленский поблагодарил Литве и руководству ЕС за позицию о неприемлемости возобновления диалога ЕС-РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии РФ против Украины.

Стороны обменялись мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержке этой цели со стороны Евросоюза и государств-членов ЕС.

Президент Украины также проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.