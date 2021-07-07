5 вкусных рецептов соусов к мясу приготовленных дома

5 вкусных рецептов соусов к мясу приготовленных дома
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Собрались жарить мясо на природе, но не знаете, какие именно соусы приготовить к шашлыку? 5 самых популярных соусов к мясу, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Рецепты рассчитаны на большие компании, сообщает 24 Канал.

Все соусы прекрасно подойдут к любому мясу для шашлыка: нежной курятине, говядине, свинине, индейке или баранине.

Дзадзики

Дзадзики – традиционный греческий соус, приготовленный на йогурте и свежих огурцах. Он подойдет к нежному куриному шашлыку и сумеет точно подчеркнуть вкус мяса.

  • Время: 10 минут
  • Порции: 5 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 126 ккал

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Ингредиенты:

  • ﻿500 мл греческого йогурта; 
  • 2 свежих огурца; 
  • 3 – 4 зубчика чеснока;
  • укроп на ваш вкус;
  • щепотка соли;
  • черный молотый перец по вашему вкусу.
  1. Тщательно помойте огурцы водой. Нарежьте их на мелкие кубики.
  2. В миске соедините греческий йогурт с огурцами, посолите и поперчите по вашему вкусу.
  3. Очистите чеснок от шелухи и выжмите его в соус через пресс.
  4. Мелко нарежьте укроп и добавьте к соусу. Перемешайте дзадзики до однородной консистенции и подавайте столу охлажденным. Приятного аппетита!

Острый соус из черешни

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8
  • Калорийность на 100 граммов: 290 ккал

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Ингредиенты:

  • 400 г черешни; 
  • 60 сахара,
  • 50 мл белого бальзамического уксуса; 
  • 5 г корня имбиря; 
  • 17 г свежего перца чили;
  • 2 щепотки молотой корицы;
  • черный молотый перец по вашему вкусу;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. агар-агара;
  • 25 мл воды.
  1. Тщательно помойте черешню водой, удалите хвостики и косточки. Переложите черешню в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.
  2. Отправьте черешню на огонь и доведите до кипения.
  3. Залейте горячей водой агар-агар и оставьте набухать.
  4. Влейте к черешне уксус и варите соус более 10 минут, время от времени помешивая.
  5. Очистите от кожуры имбирь. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте к черешне.
  6. Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена. Нарежьте чили кольцами и добавьте к соусу.
  7. Высыпьте в соус остальные молотые специи и перемешайте.
  8. После закипания варите соус еще 10 минут на маленьком огне.
  9. Добавьте к соусу набухший агар-агар и перемешайте массу. Прокипятите соус еще 5 минут при постоянном помешивании, чтобы активизировался агар-агар.
  10. Готовый соус из черешен можно закрыть в стерилизованных банках на зиму, а можно охладить и подавать к столу. Приятного аппетита!

Медово-горчичный соус

  • Время: 10 минут
  • Порции: 5 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

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Ингредиенты:

  • 4 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. горчицы в зернах; 
  • 1 ч. л. острой горчицы;
  • 50 мл соевого соуса;
  • 1 ст. л. лимонного сока.
  1. В соуснице соедините прогретый мед с зернами горчицы.
  2. Добавьте лимонного сока, соевого соуса и крепкой горчицы.
  3. Тщательно перемешайте соус к мясу ложкой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Острый армянский соус с томатами

  • Время: 10 минут
  • Порции: 10 – 12
  • Калорийность на 100 граммов: 124 ккал

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    Ингредиенты:

  • 1 л банка томатов в собственном соку или 500 г консервированного пюре;
    • 1 пучок кинзы;
    • 1 стакан воды;
    • 1 головка чеснока;
    • 1 пучок базилика;
    • 1 репчатая луковица;
    • щепотка соли;
    • черный молотый перец по вашему вкусу.
    1. Если вы выбрали для соуса томаты в собственном соку – снимите с них шкурки и перебейте в блендере в пюре. Если готовое консервированное пюре – перелейте его в кастрюлю.
    2. Отправьте томаты в кастрюле на огонь и доведите до кипения на маленьком огне.
    3. Мелко нарежьте зелень, лук – маленьким кубиком. Чеснок выдавите через пресс.
    4. Отправьте подготовленные овощи и зелень к томатам и варите 5 минут.
    5. Добавьте специи к соусу и перемешайте.
    6. Охладите соус из томатов и подавайте к столу. Приятного аппетита!

    Соус винегрет

    • Время: 5 минут
    • Порции: 6
    • Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

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    Ингредиенты:

    • 60 мл белого бальзамического уксуса; 
    • 1 ст. л. горчицы; 
    • 180 мл оливкового масла;
    • щепотка соли; 
    • черный молотый перец по вашему вкусу.
    1. В небольшой миске соедините уксус, горчицу, соль и черный молотый перец.
    2. Тонкой струйкой вливайте к ингредиентам оливковое масло и взбивайте венчиком соус до однородной и гладкой консистенции.
    3. Подавайте соус винегрет к столу охлажденным. Приятного аппетита!

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