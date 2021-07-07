5 вкусных рецептов соусов к мясу приготовленных дома

Собрались жарить мясо на природе, но не знаете, какие именно соусы приготовить к шашлыку? 5 самых популярных соусов к мясу, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Рецепты рассчитаны на большие компании, сообщает 24 Канал.

Все соусы прекрасно подойдут к любому мясу для шашлыка: нежной курятине, говядине, свинине, индейке или баранине.

Дзадзики

Дзадзики – традиционный греческий соус, приготовленный на йогурте и свежих огурцах. Он подойдет к нежному куриному шашлыку и сумеет точно подчеркнуть вкус мяса.

Время : 10 минут

: 10 минут Порции : 5 – 6

: 5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 126 ккал

Ингредиенты:

﻿500 мл греческого йогурта;

﻿500 мл греческого йогурта; 2 свежих огурца;

3 – 4 зубчика чеснока;

укроп на ваш вкус;

щепотка соли;

черный молотый перец по вашему вкусу.

Тщательно помойте огурцы водой. Нарежьте их на мелкие кубики. В миске соедините греческий йогурт с огурцами, посолите и поперчите по вашему вкусу. Очистите чеснок от шелухи и выжмите его в соус через пресс. Мелко нарежьте укроп и добавьте к соусу. Перемешайте дзадзики до однородной консистенции и подавайте столу охлажденным. Приятного аппетита!

Острый соус из черешни

Время : 40 минут

: 40 минут Порции : 8

: 8 Калорийность на 100 граммов: 290 ккал

Ингредиенты:

400 г черешни;

60 сахара,

50 мл белого бальзамического уксуса;

5 г корня имбиря;

17 г свежего перца чили;

2 щепотки молотой корицы;

черный молотый перец по вашему вкусу;

щепотка соли;

1 ч. л. агар-агара;

25 мл воды.

Тщательно помойте черешню водой, удалите хвостики и косточки. Переложите черешню в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром. Отправьте черешню на огонь и доведите до кипения. Залейте горячей водой агар-агар и оставьте набухать. Влейте к черешне уксус и варите соус более 10 минут, время от времени помешивая. Очистите от кожуры имбирь. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте к черешне. Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена. Нарежьте чили кольцами и добавьте к соусу. Высыпьте в соус остальные молотые специи и перемешайте. После закипания варите соус еще 10 минут на маленьком огне. Добавьте к соусу набухший агар-агар и перемешайте массу. Прокипятите соус еще 5 минут при постоянном помешивании, чтобы активизировался агар-агар. Готовый соус из черешен можно закрыть в стерилизованных банках на зиму, а можно охладить и подавать к столу. Приятного аппетита!

Медово-горчичный соус

Время : 10 минут

: 10 минут Порции : 5 – 6

: 5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

Ингредиенты:

4 ст. л. меда;

2 ст. л. горчицы в зернах;

1 ч. л. острой горчицы;

50 мл соевого соуса;

1 ст. л. лимонного сока.

В соуснице соедините прогретый мед с зернами горчицы. Добавьте лимонного сока, соевого соуса и крепкой горчицы. Тщательно перемешайте соус к мясу ложкой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Острый армянский соус с томатами

Время : 10 минут

: 10 минут Порции : 10 – 12

: 10 – 12 Калорийность на 100 граммов: 124 ккал

Ингредиенты:

1 л банка томатов в собственном соку или 500 г консервированного пюре;

1 пучок кинзы;

1 стакан воды;

1 головка чеснока;

1 пучок базилика;

1 репчатая луковица;

щепотка соли;

черный молотый перец по вашему вкусу.

Если вы выбрали для соуса томаты в собственном соку – снимите с них шкурки и перебейте в блендере в пюре. Если готовое консервированное пюре – перелейте его в кастрюлю. Отправьте томаты в кастрюле на огонь и доведите до кипения на маленьком огне. Мелко нарежьте зелень, лук – маленьким кубиком. Чеснок выдавите через пресс. Отправьте подготовленные овощи и зелень к томатам и варите 5 минут. Добавьте специи к соусу и перемешайте. Охладите соус из томатов и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Соус винегрет

Время : 5 минут

: 5 минут Порции : 6

: 6 Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

Ингредиенты:



60 мл белого бальзамического уксуса;

1 ст. л. горчицы;

180 мл оливкового масла;

щепотка соли;

черный молотый перец по вашему вкусу.