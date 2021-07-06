Сайт Офиса президента перестал работать

Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса президента Украины. Неисправность на Банковой связывают с технической проблемой, сообщает РБК-Украина.

При попытке загрузить сайт офиса президента браузер выдает сообщение: "Нет связи с сайтом".

Пока что в офисе президента не могут сказать, связана ли эта проблема с хакерской атакой. Сейчас специалисты разбираются с этой неисправностью.

Страница Офиса президента сейчас

В Департаменте киберполиции также сообщили РБК-Украина, что информации об атаках на сайт Офиса президента к ним не поступало.

"Возможно, идут плановые технические работы" , - добавили в ведомстве.

Автор: Дмитрий Левицкий