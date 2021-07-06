Женщина годами ела испорченную пищу: все из-за сломанного холодильника

Жительница Канады случайно узнала, что несколько лет питалась испорченной пищей. Все из-за холодильника: он все время был поломанным, а женщина об этом не догадывалась, сообщает 24 Канал.

Историю своего конфуза женщина рассказала на Reddit. Все случилось этим летом: из-за аномальной жары в холодильнике сломался льдогенератор, поэтому женщина вызвала мастера.

Он быстро осмотрел холодильник и спросил, не нужно ли еще что-то проверить. Женщина сразу вспомнила, что и морозильная камера в свое время тоже немного подводила.

"Я попросила мастера проверить температуру морозилки. Недавно, когда я оставила там мороженое, оно полностью растаяло" , – вспоминает женщина.

Через некоторое время мастер разочаровал хозяйку неприятными новостями: ее холодильник оказался полностью неисправным. Температура что в морозилке, в основном отсеке была просто чрезвычайно высока. В таких условиях хранить продукты нельзя, поэтому он предложил ей приобрести новый холодильник.

"И тут я поняла, что все мои продукты в холодильнике портились в два раза быстрее, чем указано в сроке годности. Я об этом не знала... Я уже пять лет имею проблемы с системой пищеварения. Каждый раз, когда я травилась, то считала, что это из-за ресторанной пищи. Вы можете себе это представить? Я пять лет травила себя испорченным мясом, яйцами, молоком" , – признается женщина.

Она объяснила, что сразу после этого случая приобрела новый холодильник. Также женщина посоветовала всем время от времени проверять собственные устройства. По ее словам, в морозилке температура должна быть не выше минус 19 градусов по Цельсию, для остальных отсеков – до 4 градусов.