Лукашенко пригрозил Западу закрыть транзит через Беларусь

Александр Лукашенко пригрозил закрыть территорию Беларуси для транзита. Причиной тому стала угроза введения новых санкции Запада, сообщает УНИАН.

Дело в том, что Минск упрекнули из-за невыполнения положений Соглашения о реадмиссии, то есть отказ принять назад граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договаривающихся сторон.

"Они (страны Запада - ред.) хотят превратить Беларусь в "отстойник": туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.

Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие - для тех, кто туда прибывает... Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас большего" , - заявил Лукашенко.

При этом он пригрозил запретить транзит через страну, если Запад будет нагнетать обстановку против Беларуси новыми санкциями.