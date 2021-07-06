Лукашенко пригрозил Западу закрыть транзит через Беларусь

Лукашенко пригрозил Западу закрыть транзит через Беларусь

Александр Лукашенко пригрозил закрыть территорию Беларуси для транзита. Причиной тому стала угроза введения новых санкции Запада, сообщает УНИАН.

Дело в том, что Минск упрекнули из-за невыполнения положений Соглашения о реадмиссии, то есть отказ принять назад граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договаривающихся сторон.

"Они (страны Запада - ред.) хотят превратить Беларусь в "отстойник": туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.
Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие - для тех, кто туда прибывает... Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас большего", - заявил Лукашенко.

При этом он пригрозил запретить транзит через страну, если Запад будет нагнетать обстановку против Беларуси новыми санкциями.

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