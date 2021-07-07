Легендарный экс-легионер "Металлиста" завершил карьеру

Сенегальский защитник Папа Гуйе принял решение завершить игровую карьеру в 37-летнем возрасте, сообщает УНИАН.

Об этом пишет meta-ratings.com.ua﻿.

Источник отмечает, что с большой долей вероятности Гуйе останется в харьковском "Металлисте" и будет работать в менеджменте клуба.

В последнее время Гуйе выступал за "Металл", который недавно был переименован в "Металлист".

Папа Гуйе: карьера