ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге

ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте" , - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.