У Лукашенко решили существенно сократить посольство Литвы
Белорусский режим решил сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси, сообщив об этом временной поверенной Асте Андияускене, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.
Причиной этого решения, как поясняют в Минске, стало то, что Литва предоставила официальный дипломатический статус офису белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.
"Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию сделанных в последнее время официальным Вильнюсом бессмысленных и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащие духу и уровню добрососедских отношений и подрывают двустороннее сотрудничество", — заявили в МИД Беларуси.
Как отметили в белорусском министерстве, санкции в отношении литовского посольства будут сняты после того, как Вильнюс отменит свои "недружественные инициативы, которые разжигают конфронтацию в отношениях с Беларусью".