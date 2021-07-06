США на 90% завершили вывод своих войск из Афганистана
Соединенные Штаты более чем на 90% вывели свои войска из Афганистана. Семь объектов были переданы Министерству обороны Афганистана, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что США вывезли из Афганистана материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17. А также в Агентство логистики Министерства обороны для утилизации были переданы свыше 17 тысяч единиц оборудования.
"Большая часть этого оборудования не относится к оборонительным средствам и не считается основным оборудованием", - отметили в CENTCOM.