Украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай черешни

Фермеры в Запорожской области вынуждены уничтожать урожай черешни и выкорчевывать плодовые деревья. Причиной стали тяжелые погодные условия и экономический фактор, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая.

"Территория моего сада – 112 гектаров, из которых 50 гектаров я просто была вынуждена уничтожить, выкорчевать, перепрофилировать только по той причине, что невозможно было сбыть, реализовать продукцию" , – сообщила она.

По словам предпринимателя, в текущем сезоне сложились неблагоприятные условия – и погодные, и рыночные.

"Основная проблема в этом году – плохие погодные условия. Из 30 дней для сбора урожая без дождя были только 3 дня. А это плохое качество черешни, гниль, несмотря на неоднократные обработки" , – пояснила она.

Еще одна большая проблема фермеров – перенасыщенность рынка.

"На рынках ежедневно 150 тонн черешни, Украина такое количество не съедает".

В этом контексте Дрюцкая рассказала, что в разгар сезона черешни в Украине продолжают импортировать эту ягоду из других стран.

"Меня очень удивляет и возмущает политика нашего государства. В Украине выращивается огромное количество черешни, но когда мы приезжаем в Харьков, то видим черешню из Узбекистана, из Приднестровья, из Казахстана, которая просто заполняет рынки. Нам свою девать некуда, а тут у нас еще и иностранная черешня" , – возмутилась фермер.

В этом контексте она добавила, что для украинских аграриев зарубежные рынки закрыты.

Фермер заявила, что правительству следовало бы закрывать импорт сезонных ягод, когда их сезон начинается в Украине.