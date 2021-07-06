В Украине перестали работать сайты госструктур (Обновлено)

В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур, сообщает РБК-Украина.

Перестали работать сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

В СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера" , - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Обновлено. Сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя.

Сайты перестали работать из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, сообщили в Госспецсвязи.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.