В Украине перестали работать сайты госструктур (Обновлено)
В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур, сообщает РБК-Украина.
Перестали работать сайты:
- Офиса президента;
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы внешней разведки;
- Госслужбы спецсвязи и защиты;
- Государственного бюро расследований.
В СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.
"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Обновлено. Сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя.
Сайты перестали работать из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, сообщили в Госспецсвязи.
Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.