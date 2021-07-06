Сайты украинских госструктур заработали: причина сбоя

Сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя. Сайты перестали работать из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, сообщает РБК-Украина.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.

"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему" , - заявили в Госспецсвязи.

Напомним, сегодня вечером перестал загружаться сайт Офиса президента, а за ним перестали работать﻿ сайты НАБУ, СБУ и еще ряда украинских госструктур.

Автор: Дмитрий Левицкий