Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по войскам РФ возле Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию "Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море". Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в МИД Украины, одобрение резолюции подтверждает единство международного сообщества в осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

"Наращивание российского военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности" , - отмечает пресс-служба.

Парламентская ассамблея ОБСЕ, со своей стороны, призывает Россию:

немедленно прекратить оккупацию Крыма;

вывести с территории полуострова войска, оружие, технику;

прекратить компании по призыву;

снять ограничения с судоходства на территории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива;

"Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ" , - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Автор: Сергей Пышкин