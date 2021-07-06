В Тбилиси произошли столкновения на ЛГБТ-акции у парламента Грузии

В Тбилиси произошли столкновения у грузинского парламента. Там сегодня проходят сразу две акции - сторонников и противников ЛГБТ-сообщества, сообщает РБК-Украина.

Так, сторонники ЛГБТ пришли сегодня к зданию парламента, чтобы устроить "тихую акцию" в знак протеста против насилия, которое произошло во время марша ЛГБТ-сообщества накануне. К этой акции также присоединились люди, которые вчера не смогли провести марш равенства.

Homophobic counterprotesters have attempted to break through police lines to reach the main protest outside the Georgian parliament. Police intervened to separate the two groups. pic.twitter.com/dWpNz86hso — OC Media (@OCMediaorg) July 6, 2021

Однако в грузинский парламент также пришли и противники ЛГБТ-сообщества. Они проводили свою акцию вблизи церкви на проспекте Руставели. Противники ЛГБТ предприняли попытку прорвать полицейский кордон, чтобы попасть к представителям "Тбилиси Прайда".

Far-right counter-protesters are making repeated attempts to break through police lines in central Tbilisi. pic.twitter.com/lBksm6Zf6N — OC Media (@OCMediaorg) July 6, 2021

Обострение произошло после того, как сторонники "Тбилиси прайда" развернули у парламента флаг ЛГБТ сообщества и пустили дым в цветах этого флага.

В грузинском Министерстве внутренних дел уже отреагировали на инцидент. Министерство мобилизовало силовиков для поддержания общественного порядка, но в то же время призвало участников обеих акций не нарушать закон и воздержаться от призывов к насилию.

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Напомним, вчера в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.

Автор: Дмитрий Левицкий