В Тбилиси произошли столкновения на ЛГБТ-акции у парламента Грузии
В Тбилиси произошли столкновения у грузинского парламента. Там сегодня проходят сразу две акции - сторонников и противников ЛГБТ-сообщества, сообщает РБК-Украина.
Так, сторонники ЛГБТ пришли сегодня к зданию парламента, чтобы устроить "тихую акцию" в знак протеста против насилия, которое произошло во время марша ЛГБТ-сообщества накануне. К этой акции также присоединились люди, которые вчера не смогли провести марш равенства.
Однако в грузинский парламент также пришли и противники ЛГБТ-сообщества. Они проводили свою акцию вблизи церкви на проспекте Руставели. Противники ЛГБТ предприняли попытку прорвать полицейский кордон, чтобы попасть к представителям "Тбилиси Прайда".
Обострение произошло после того, как сторонники "Тбилиси прайда" развернули у парламента флаг ЛГБТ сообщества и пустили дым в цветах этого флага.
В грузинском Министерстве внутренних дел уже отреагировали на инцидент. Министерство мобилизовало силовиков для поддержания общественного порядка, но в то же время призвало участников обеих акций не нарушать закон и воздержаться от призывов к насилию.
Напомним, вчера в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.
Автор: Дмитрий Левицкий