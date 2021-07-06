Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней, сообщает Лента.Ру.
При этом глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации "единственным выходом" он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.
Также Гебрейесус напомнил, что на данный момент страны, располагающие инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами, смягчают ограничения, связанные с пандемией. Однако государства, которые не имеют доступ к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.