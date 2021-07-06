В Тернополе ребенка ударил током автомат с игрушками

В Тернополе восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта в центре города, сообщает Новое время.

По данным правоохранителей, на месте инцидента стоял автомат с игрушками и ребенок подошел к нему, чтобы попробовать что-то достать. Когда девочка коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами госпитализировали.

На месте происшествия работали полицейские. При предварительном осмотре обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Работники полиции установили владельца "кран-машины", устройство изъяли и направили на экспертизу.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.