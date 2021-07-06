В Амстердаме стреляли в журналиста

В Амстердаме вечером 6 июля произошло вооруженное нападение на криминального журналиста Питера де Вриса. Неизвестный несколько раз выстрелил в журналиста из пистолета, сообщает РБК-Украина.

"В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование" , - заявили полицейские Амстердама.

В то же время нидерландское издание NL Times сообщает, что прозвучало по меньшей мере пять выстрелов и журналист получил ранение в голову. Очевидец происшествия, которая находилась с раненым журналистом до прибытия медиков, рассказала, что он был жив, когда его забрали в больницу.

Инцидент произошел около 19:30 вблизи съемочной площадки телешоу RTL Boulevard, в котором сегодня принимал участие раненый журналист. На сайте телешоу сообщили, что в Питера де Вриса стреляли уже после того, как он покинул студию.

Автор: Дмитрий Левицкий