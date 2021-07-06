Данилов допустил закрытие канала "Интер"
Связанный с олигархом Дмитрием Фирташем телеканал "Интер" могут закрыть из-за введенных против него санкций СНБО, сообщает УНИАН.
Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью Forbes.
"Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", - сказал секретарь СНБО.
По данным Данилова, Фирташ в декабре 2014 года в разгар "Оранжевой революции" получил одно из месторождений титановой отрасли.
"Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили-мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законным способом", - подчеркнул он.