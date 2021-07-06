Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 32

Количество жертв обрушения многоэтажного жилого дома в Майами (Флорида, США) увеличилось до 32 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава со ссылкой на USA TODAY. По ее словам, было обнаружено еще четыре тела, в результате чего число погибших увеличилось до 32. Из них 26 уже опознаны.

Еще 113 человек числятся пропавшими без вести. Однако ранее было подтверждено, что на момент обрушения дома в нем находилось около 70 из них.

Отмечается, что спасательная операция усложнится из-за урагана "Эльза", который надвигается на Майами.