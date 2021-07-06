Данилов назвал условия для санкций против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против пятого президента Петра Порошенко, если будут доказаны его преступные действия, сообщает УНИАН.

Об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Для нас имя не имеет значения, имеют значение действия. Если Петр Алексеевич совершал действия не в пользу государства, то мы должны с этим разобраться. Всем понятно, что трубопровод Виктора Медведчука "Самара - Западное направление", которым поставляется дизтопливо, это коррупционная сделка; это приток российских денег в украинскую политику; это возрождение кума Владимира Путина и предоставление ему бизнес-преференций." ,- сказал Данилов.

СНБО, по его словам, готовит аналитику для президента, а не проводит расследование.