В РФ признали превосходство украинской сборной "по всем показателям"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов не согласен с тезисом, что сборной Украины на Евро-2020 просто повезло. Журналист признал, что в сравнении с его командой, украинцы выглядят гораздо сильнее, сообщает Обозреватель.

По мнению Орлова, сборная Российской Федерации не может играть в современный футбол.

"Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям" , – цитирует журналист СЭ.

Геннадий Орлов. Источник: sportbox

Комментатор восхищается командой Андрея Шевченко, отметив ее современный стиль.

"Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Даже в труднейших ситуациях защитники не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол" , – сказал российский эксперт.

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Орлов не понимает, что ему его футболисты не могут играть так как Украина или Венгрия, вспомнив при этом матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

"В 2018 году мы напряглись и получили довольно организованную команду. За счет этого прошли испанцев. А сейчас мы этого не увидели. И тренеры шарахались — кого ставить? Они не были уверены в своих подопечных. Это передалось и футболистам" , – отметил Орлов.

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На турнире подопечные Андрея Шевченко выиграли 2 матча и проиграли 3.