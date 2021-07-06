В Японии женщина "тушила" олимпийский огонь водяным пистолетом

В Японии арестовали женщину, которая выстрелила из водяного пистолета в олимпийский факел, протестуя против проведения Игр во время пандемии, сообщает УНИАН.

В вирусном видео, опубликованном на YouTube, 53-летняя женщина призывает потушить факел и кричит "конец Олимпиаде", а затем стреляет из водяного пистолета. Женщину остановили, а факелоносец двинулся дальше, пишет Vice.

Заместитель начальника полиции города Мито Нориаки Нагацука заявил, что нарушительницу арестовали за "умышленное нацеливание на бегуна и вмешательство в шествие".