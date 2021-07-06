В России стремительно падает состоятельность граждан

В России ускорились темпы личного банкротства. Так, в первом полугодии 2021 года вдвое больше граждан были признаны несостоятельными, чем за тот же период предыдущего года, сообщает Лента.Ру.

За данными «Федресурса» РФ в течение шести месяцев суды признали банкротами 88 тысяч россиян. Больше всего обанкротившихся физических лиц в Москве, Московской области, в первой пятерке также Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург.

Среди причин увеличения числа неплательщиков эксперты называют пандемию коронавируса, падение доходов, рост цен и недобросовестные жилищные компании. Кроме того, за время вызванного COVID-19 кризиса резко увеличилась закредитованность населения. Аналитики ожидают, что к концу года несостоятельными будут признаны в 2,3-2,4 раза больше граждан.